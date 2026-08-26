الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 426 مسيّرة أوكرانية ليلا



أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت الليلة الماضية 426 مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، بحسب “روسيا اليوم”.

وذكرت في بيان: “خلال الليلة الماضية، من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو في 25 آب إلى الساعة 7:00 صباحا بتوقيت موسكو في 26 منه اعترضت قوات الدفاع الجوي ودمرت 426 مسيّرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وأوريول وكالوغا وتولا وليبيتسك وفورونيج وتامبوف وريازان ونيجني نوفغورود وفولغوغراد وروستوف ومقاطعة موسكو وإقليم كراسنودار وجمهورية القرم”.

المصدر: روسيا اليوم