الأربعاء   
   26 08 2026   
   13 ربيع الأول 1448   
   بيروت 06:56
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    اقتصاد

    الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية

      استقر الذهب اليوم الأربعاء بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر خلال الجلسة السابقة، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون تقريرا ‌رئيسيا عن التضخم في الولايات المتحدة لتوقع مسار أسعار الفائدة.


      وبحلول الساعة 0150 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية مسجلا 4652.39 دولار للأوقية (الأونصة).


      وارتفعت الأسعار أمس الثلاثاء إلى أعلى مستوى منذ منتصف مايو أيار، بعد المكاسب الحادة التي سجلتها الأسبوع الماضي في أعقاب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن إعادة شراء للسندات. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 4709.20 دولار.


      ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر يوليو تموز، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

      المصدر: رويترز

      مواضيع ذات صلة

      بعد قفزة قوية.. الذهب يتراجع مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

      بعد قفزة قوية.. الذهب يتراجع مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

      الذهب يصعد لأعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

      الذهب يصعد لأعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

      الذهب يستقر متجها صوب مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

      الذهب يستقر متجها صوب مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي