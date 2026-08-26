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    عربي وإقليمي

    الخارجية القطرية: اتصال هاتفي بين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووزير الخارجية الإيراني

      جرى اتصال هاتفي بين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير الخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، استعرضا خلاله آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما المناقشات الجارية بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية حول إطار مرحلي مقترح يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام.  

      حيث أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية ، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق  للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

      المصدر: موقع المنار

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