قاليباف: الولايات المتحدة هُزمت عسكرياً وسياسياً أمام إيران وستفشل بالحرب الإقتصادية

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إن الولايات المتحدة «هُزمت عسكرياً وسياسياً أمام إيران»، معتبراً أنها ستفشل كذلك في الحرب الاقتصادية.

وخلال لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، وصف قاليباف خروج قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من العراق بأنه «إنجاز تاريخي»، مشدداً على ضرورة أن يشمل الانسحاب الأراضي والأجواء العراقية.

واتهم قاليباف “إسرائيل” بالسعي إلى توسيع نطاق الحرب لتشمل دولاً أخرى في المنطقة، قائلاً إن نجاحها في الحرب ضد إيران كان سيدفعها إلى التوجه نحو دول أخرى.

ودعا الدول الإسلامية إلى تجاوز خلافاتها وتعزيز التنسيق في مواجهة التحديات المشتركة، مؤكداً أهمية توحيد المواقف في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.

المصدر: مواقع