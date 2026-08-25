الثلاثاء   
   25 08 2026   
   12 ربيع الأول 1448   
   بيروت 22:12
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    قاليباف: الولايات المتحدة هُزمت عسكرياً وسياسياً أمام إيران وستفشل بالحرب الإقتصادية

      قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إن الولايات المتحدة «هُزمت عسكرياً وسياسياً أمام إيران»، معتبراً أنها ستفشل كذلك في الحرب الاقتصادية.

      وخلال لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، وصف قاليباف خروج قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من العراق بأنه «إنجاز تاريخي»، مشدداً على ضرورة أن يشمل الانسحاب الأراضي والأجواء العراقية.

      واتهم قاليباف “إسرائيل” بالسعي إلى توسيع نطاق الحرب لتشمل دولاً أخرى في المنطقة، قائلاً إن نجاحها في الحرب ضد إيران كان سيدفعها إلى التوجه نحو دول أخرى.

      ودعا الدول الإسلامية إلى تجاوز خلافاتها وتعزيز التنسيق في مواجهة التحديات المشتركة، مؤكداً أهمية توحيد المواقف في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.

      المصدر: مواقع

      مواضيع ذات صلة

      قاليباف استقبل منير: الولايات المتحدة بإخلالها بالتزاماتها حالت دون إرساء الاستقرار في المنطقة

      قاليباف استقبل منير: الولايات المتحدة بإخلالها بالتزاماتها حالت دون إرساء الاستقرار في المنطقة

      قاليباف: ما سيجلب السلام والأمن الحقيقيين للمنطقة هو نظامٌ وطنيٌّ مستقلٌّ

      قاليباف: ما سيجلب السلام والأمن الحقيقيين للمنطقة هو نظامٌ وطنيٌّ مستقلٌّ

      قالبياف: على طهران التخطيط لمواجهة العقوبات القاسية

      قالبياف: على طهران التخطيط لمواجهة العقوبات القاسية