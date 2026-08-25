تقرير مصور | من كفرصير… مبادرة اجتماعية لدعم الأهالي عبر تسديد فواتير الاشتراك

مبادرة كفرصير، دفع فواتير الاشتراك عن عدد من الاهالي.

تقرير علي شبيب

المصدر: موقع المنار