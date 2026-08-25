ألمانيا تستعد للشتاء بقلق.. انخفاض مخزونات الغاز يهدد قطاع الصناعة



تثير المستويات المنخفضة لمخزونات الغاز الطبيعي قلقاً في قطاع صناعة الآلات الألماني، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.



وقال تيلو بروتمان، المدير التنفيذي لاتحاد صناعة الآلات والمعدات الألماني “في دي إم إيه”: “في ظل بطء وتيرة ملء مخزونات الغاز، يتزايد القلق داخل القطاع من إمكانية حدوث نقص في الإمدادات خلال الشتاء المقبل”، منوهاً إلى أن الغاز الطبيعي يُستخدم في العديد من العمليات الحيوية في قطاع صناعة الآلات والمعدات.

وحذر بروتمان من أن “نقص الغاز فعلياً أو ارتفاع أسعاره بشكل هائل سيمثلان خطراً كبيراً على الصناعة”، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.



وأشارت تقديرات اتحاد “في دي إم ايه” إلى أن الحكومة الألمانية تتحمل أيضاً جزءاً من المسؤولية في هذا الصدد، حيث قال بروتمان إن “شركات التزويد وتجار الجملة، بل والحكومة في نهاية المطاف، يتحملون مسؤولية واضحة عن أمن الإمدادات”، وأضاف أن الاتحاد يناشد المسؤولين بشدة “التحرك في الوقت المناسب وضمان توفير احتياطيات كافية”.



وأثارت المستويات المنخفضة لخزانات الغاز في ألمانيا سجالاً واسعاً؛ إذ لم تتجاوز نسبة ملء الخزانات مؤخراً نحو 50%، ووفقاً لبيانات جمعية مشغلي خزانات الغاز “إينس”، فإن هذه النسبة هي النسبة الأدنى التي يتم تسجيلها في هذا الوقت من العام منذ بدء تسجيل البيانات عام 2011. وكانت هذه النسبة وصلت إلى 67% في الفترة نفسها من العام الماضي.



وبسبب الحرب على إيران وما صاحبها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، ارتفعت أسعار الغاز هذا الصيف بشكل غير معتاد، مما دفع التجار إلى تقليل مشتريات الغاز المخصصة للبيع في فصل الشتاء.



وترى وزارة الاقتصاد الاتحادية، التي تترأسها كاترينا رايشه، أن القطاع الخاص، ولا سيما شركات الغاز والتجار، يتحمل المسؤولية الرئيسية عن الاستعداد لفصل الشتاء، ومع ذلك، أوضحت الوزارة مؤخراً أن الحكومة الألمانية “تعد خيارات التدخل اللازمة بحيث يمكن استخدامها بسرعة وبشكل محدد إذا تدهور الوضع”، لكنها أكدت أن حدوث نقص في الغاز خلال الشتاء المقبل غير متوقع في الوقت الراهن.

المصدر: جريدة الديار