“جبهة العمل” هنأت المولد النبوي: على السلطة اللبنانية التخلي عن سياسة الخنوع والخضوع للعدو

هنّأت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان في بيان لها الثلاثاء “اللبنانيين عامّة والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها خاصّة بذكرى المولد النبويّ الشريف أعاده اللّه علينا بالخير والنّصر واليمن والبركات”.

واعتبرت الجبهة أنّ “خيرَ إحتفالٍ بهذه المناسبة العظيمة هو بإتّباع الرسول الكريم سيّدنا محمّد صلّى اللّه عليه وآله وصحبه وسلّم المبعوث رحمةً للعالمين، وإقتفاء أثره والسير على خطاه ونهجه وإتّخاذه قدوةً في كلّ نواحي الحياة وجعل سيرته الطيّبة وأخلاقه العظيمة نصب أعيننا ومنهج حياة نحيا به”.

وفي الشأن اللبناني، أشارت الجبهة إلى أنّ “المطلوب هو منع العدو الإسرائيلي المجرم من الإيغال والتوحّش والتغوّل والتوغّل والإحتلال، وعدم السماح له بأي شكل من الأشكال من البقاء في أرضنا تحت أي صيغة من الصيغ”، لافتةً إلى أنّ “إتّفاق الإطار المزعوم باطل، وما نتج وينتج عنه باطلٌ بالتأكيد مهما ألبسوه من حُللٍ، ومهما أفاضوا عليه من التفسيرات والمبرّرات التي في نهاية الأمر تنال وتنتقص من سيادة لبنان على أرضه ومن حريّته وإستقلاله”.

ودعت الجبهة “السلطة اللبنانيّة إلى التخلّي فوراً عن سياسة الخنوع والخضوع للعدو كحالة ضعف منها ملحوظ، في حين أنّ لديها أوراق قوّة قويّة هي المقاومة والبيئة الحاضنة من مختلف الأطياف والمكوّنات والطوائف اللبنانيّة، وتستطيع من خلالها تغيير قواعد اللعبة السياسيّة من خلال قلب طاولة المفاوضات المباشرة المذلّة، والعودة إلى إتّفاق الهدنة وإجراء مفاوضات غير مباشرة يكون فيها إنسحاب العدو من أرضنا المحتلة ووقف العدوان وإطلاق سراح الأسرى كشرط أساسي لبدئها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام