رسامني في دمشق لبحث التعاون في قطاع النقل

وصل وزير الأشغال العامة والنقل في لبنان فايز رسامني على رأس وفد مرافق الثلاثاء إلى دمشق، حيث كان في استقباله نظيره وزير النقل السوري يعرب بدر.

وتندرج الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع النقل، ولا سيما في مجالي النقل البري والسككي، وبحث السبل الكفيلة بتطوير حركة النقل والربط بين البلدين بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.

ومن المقرر أن تتناول المحادثات إعادة تفعيل وتطوير الربط السككي بين لبنان وسوريا، وفي مقدم المشاريع المطروحة ربط مرفأ طرابلس بالشبكة الحديدية السورية، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع، وتنشيط التبادل التجاري.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام