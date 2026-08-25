الثلاثاء   
   25 08 2026   
   12 ربيع الأول 1448   
   بيروت 12:54
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    رسامني في دمشق لبحث التعاون في قطاع النقل

      وصل وزير الأشغال العامة والنقل في لبنان فايز رسامني على رأس وفد مرافق الثلاثاء إلى دمشق، حيث كان في استقباله نظيره وزير النقل السوري يعرب بدر.

      وتندرج الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع النقل، ولا سيما في مجالي النقل البري والسككي، وبحث السبل الكفيلة بتطوير حركة النقل والربط بين البلدين بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.

      ومن المقرر أن تتناول المحادثات إعادة تفعيل وتطوير الربط السككي بين لبنان وسوريا، وفي مقدم المشاريع المطروحة ربط مرفأ طرابلس بالشبكة الحديدية السورية، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع، وتنشيط التبادل التجاري.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      الرئيس بري يستقبل سلام ونصار ورسامني في عين التينة لبحث التطورات الراهنة

      الرئيس بري يستقبل سلام ونصار ورسامني في عين التينة لبحث التطورات الراهنة

      وزير الأشغال بعد تسلم هبة قطرية : مطار بيروت لن يتوقف عن العمل رغم كل الظروف

      وزير الأشغال بعد تسلم هبة قطرية : مطار بيروت لن يتوقف عن العمل رغم كل الظروف

      الوزير رسامني اجرى اتصالا بالمدير العام للنقل البري واصدر توجيهات مشددة لحماية الصيادين قبالة الناقورة – صور

      الوزير رسامني اجرى اتصالا بالمدير العام للنقل البري واصدر توجيهات مشددة لحماية الصيادين قبالة الناقورة – صور