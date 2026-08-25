الشرع عقب رفع اسم سوريا من قائمة العقوبات الأميركية: اليوم نمزّق صفحة من ماضينا الأليم

أعلن الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، عقب إعلان وزارة الخزانة الأميركية رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، أن سوريا اليوم «تنفض عن كاهلها نكتة سوداء، وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم، لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء».
وقال الشرع في كلمة للسوريين نشرتها وكالة «سانا»: «شعب سوريا العظيم قد فعلتموها مجدداً، وقد رُفعت عنكم العقوبات وحُلت القيود، وأسال الله أن يعيننا على خدمتكم».، متوجهاً بالشكر إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب و«كل من وقف بجانب سوريا من الدول الصديقة والداعمة».
من جهته، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب هو «ثمرة التحول الذي صنعه السوريون، وتجسيدٌ لالتزام الدولة السورية الجديدة بالأمن والسلام الدوليين».
وقال الشيباني عبر منصة «أكس» ليل أمس: «نبارك لشعبنا السوري هذا الحدث التاريخي برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد 47 عاماً من التصنيف الذي ارتبط بسياسات النظام البائد وممارساته، ولم يكن يوماً خياراً لشعبنا ولا يليق بسوريا وتاريخها».
وأضاف أن «هذه الخطوة هي ثمرة التحول الذي صنعه السوريون، وتجسيدٌ لالتزام الدولة السورية الجديدة بالأمن والسلام الدوليين، إضافة للتعاون والشراكة مع الولايات المتحدة وسائر دول العالم».
وأشار إلى أنه «بتوجيهات الرئيس أحمد الشرع، سنواصل العمل لإزالة آثار العزلة، وتهيئة بيئة قائمة على الشفافية والمصالح المتبادلة والاحترام، بما يعزز التنمية والاستقرار في سوريا والمنطقة».
كما توجه الشيباني «بخالص الشكر والتقدير للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والعراق توماس برّاك، والإدارة الأميركية وأعضاء الكونغرس، وكل من أسهم في إنجاز هذه الخطوة التاريخية».
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية قد أصدر أمس الإثنين تحديثاً رسمياً على لوائح العقوبات، أعلن فيه رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك بعد انتهاء الإجراءات القانونية المرتبطة بمراجعة الكونغرس دون تسجيل أي اعتراض.
ووفق التحديث المنشور على الموقع الرسمي للوزارة، لم تعد سوريا خاضعة لأحكام لوائح «حكومات قائمة الإرهاب»، بما في ذلك القيود الخاصة بالتعاملات المالية والمصرفية، حيث ألغى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الترخيص العام السوري رقم 25 بعد أن اعتبر أنه لم يعد ضرورياً في ضوء رفع التصنيف.
المصدر: سانا