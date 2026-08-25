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    بالصور | بزشكيان يرعى افتتاح وتشغيل محطات للطاقة الشمسية في طهران بقدرة 95 ميغاواط

      الرئيس الايراني مسعود بزشكيان يرعى حفل افتتاح وتشغيل محطات الطاقة الشمسية بقدرة 95 ميغاواط في طهران

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