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بالصور | بزشكيان يرعى افتتاح وتشغيل محطات للطاقة الشمسية في طهران بقدرة 95 ميغاواط
25-08-2026 10:56 صباحًا
الرئيس الايراني مسعود بزشكيان يرعى حفل افتتاح وتشغيل محطات الطاقة الشمسية بقدرة 95 ميغاواط في طهران
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