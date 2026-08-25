بعد قفزة قوية.. الذهب يتراجع مع ترقب بيانات التضخم الأميركية



تراجع الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن سجل في وقت سابق من اليوم أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أشهر، في ‌حين تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الأميركية المرتقبة وكلمة سيلقيها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) كيفن وورش هذا الأسبوع.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4640.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0334 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 4696 دولارا.



وزادت الأسعار بشكل حاد الأسبوع الماضي بعد أن قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها ستضاعف حجم عمليات إعادة شراء السندات ذات الآجال الطويلة لدعم السيولة. وأثار هذا الإعلان مخاوف من انخفاض قيمة العملة.



وقالت تي.دي سكيوريتيز في مذكرة “من المتوقع أن تؤدي هذه المخاوف من انخفاض قيمة الدولار الأميركي إلى دعم الذهب بشكل جيد في الأسابيع المقبلة، إذ لم يرسل مجلس الاحتياطي الاتحادي إشارة واضحة تفيد باستعداده لمكافحة ارتفاع التضخم”.



وأضافت “مع ذلك، من السابق لأوانه أن يرتفع سعر المعدن إلى هدفنا البالغ 5350 دولارا للأوقية، نظرا لخطر ارتفاع أسعار الفائدة في الأجل القصير في نهاية المطاف”.

وينظر إلى الذهب على نطاق واسع على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار ‌الفائدة يمكن أن يحد من الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.



ويكتسب الخطاب الأول لرئيس ‌مجلس الاحتياطي الاتحادي وورش في ندوة جاكسون حول السنوية هذا الأسبوع أهمية إضافية، إذ يبحث المتعاملون والمحللون عن توجيهات بشأن القفزة التي سجلتها عوائد السندات في الآونة الأخيرة، ‌وعن تأكيدات باستقلاليته عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



ومن المقرر صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، غدا الأربعاء.



ومن الناحية الجيوسياسية، وعدت إيران بالرد على العقوبات الاقتصادية الأميركية الموسعة التي قالت واشنطن إنها ستقطع شريان الحياة الاقتصادية عن الجمهورية الإسلامية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 68.01 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 1.2 بالمئة إلى 1853.85 دولار، وهبط البلاديوم بنحو واحد بالمئة إلى 1345.26 دولار.

المصدر: جريدة الديار