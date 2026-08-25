الإعلامي الحكومي: الاحتلال يواصل استهداف المدنيين في غزة وسط صمت دولي

أدان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة صمت المجتمع الدولي تجاه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في القطاع، مؤكدًا استمرار استهداف الأطفال والمدنيين وقصف المنازل المأهولة، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان صحفي، إن استمرار هذه الجرائم والانتهاكات يمثل تحديًا صارخًا للمجتمع الدولي، محملًا الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي الصامت المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية الكاملة عن استمرار ما وصفها بجريمة الإبادة الجماعية واستهداف المدنيين والأطفال والمساجد.

وأشار إلى أن عدد الأطفال الشهداء منذ بدء الحرب تجاوز 21,500 طفل، في حصيلة تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي خلّفها العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأوضح أن الاحتلال استهدف 1244 مسجدًا من أصل 1275 مسجدًا في القطاع، بينها 1077 مسجدًا دُمرت بشكل كامل، ضمن الاستهداف الواسع للمدنيين ودور العبادة والمنشآت المدنية.

وجدد المكتب إدانته بأشد العبارات للجرائم والانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى استمرار استهداف المنازل المأهولة والمدنيين رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وطالب الوسطاء باتخاذ مواقف حازمة وعملية، والتدخل العاجل لممارسة ضغط فعلي على الاحتلال لوقف خروقاته فورًا، وإلزامه التام باتفاق وقف إطلاق النار.

وشدد على ضرورة إنهاء حرب الإبادة الجماعية، واتخاذ خطوات عاجلة وملموسة لحماية الشعب الفلسطيني ووقف استهداف المدنيين والأطفال والمنشآت المدنية ودور العبادة في قطاع غزة.

وشهد قطاع غزة، أمس الإثنين، موجة قصف إسرائيلية عنيفة طالت مناطق متفرقة، وأسفرت عن سقوط شهداء وإصابات، بينهم أطفال، بالتزامن مع إصدار قوات الاحتلال أوامر إخلاء جديدة في مناطق وسط القطاع.

وارتفعت حصيلة الشهداء إلى 8، بينهم أطفال، جراء إطلاق النار والقصف الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر أمس، وفق مصادر في مستشفيات غزة، فيما واصلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الضحايا من المناطق المستهدفة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام