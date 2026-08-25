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    العدو الاسرائيلي يواصل اعتداءاته على لبنان

    يواصل العدو الاسرائيلي اعتداءاته على لبنان في خرق فاضح ومستمر لوقف اطلاق النار.

    وبالسياق، أفاد مراسل قناة المنار صباح الثلاثاء ان “قوات العدو الاسرائيلي نفذت تفجيرا عند اطراف بلدة حاريص في جنوب لبنان”.

    واضاف مراسلنا ان “قوات العدو نفذت تفجيرا محيط بلدة زوطر الشرقية الجنوبية”.

    وذكر مراسل المنار ان “العدو نفذ صباح اليوم عملية تمشيط تنفذها قوات الاحتلال في بلدة حداثا جنوب لبنان”.

    وكان مراسلنا قد افاد فجر الثلاثاء ان “جيش العدو الإسرائيلي نفذ عملية تفجير ضخمة على أطراف بلدة حاريص الجنوبية”.

    ومساء الاثنين، افاد مراسل المنار ان “مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف وادي زبقين في جنوب لبنان”، ولفت الى ان “مدفعية العدو استهدفت أطراف بلدة ديرميماس في جنوب لبنان مما أدى الى اشتعال حريق في المكان”، واشار الى ان “العدو نفذ تفجيرا في بلدة ميس الجبل الجنوبية”.

    كما نفذ العدو مساء الاثنين تفجيرا في بلدة حولا الجنوبية، ونفذ العدو غارات على بلدة المنصوري في جنوب لبنان.

    المصدر: موقع المنار

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