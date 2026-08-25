الاحتلال الاسرائيلي يواصل اعتداءاته وخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة..

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ320 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار والهدنة الهشة في قطاع غزة، التي وُقّعت في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بوساطة عربية وأمريكية في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وشهدت ساعات فجر اليوم الثلاثاء، سلسلة انتهاكات جديدة للهدنة، شملت إطلاق النار من الآليات والزوارق الحربية، والقصف المدفعي، وإطلاق قنابل الإنارة، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.

وأصيب مواطنان بنيران الآليات الإسرائيلية في مدينة حمد شمالي خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

واستهدفت الدبابات الإسرائيلية بكثافة خيام النازحين شرق مدينة حمد، فيما أصابت النيران عددًا من أبراج المدينة.

وامتد إطلاق النار الإسرائيلي إلى المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال قنابل إنارة في منطقة شارع الطينة جنوبي المدينة.

وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار شمال غرب مدينة خانيونس، في وقت استهدفت فيه قنابل الإنارة المنطقة الشرقية من دير البلح وسط قطاع غزة.

وطال القصف المدفعي الإسرائيلي شمال مخيم البريج ومحيط جسر وادي غزة وسط القطاع، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار شمال غربي مدينة غزة.

وكانت انتهاكات الاحتلال لوقف إطلاق النار قد أسفرت أمس عن استشهاد 8 فلسطينيين، بينهم شهيدان متأثران بجراحهما، إلى جانب إصابة عدد من المدنيين.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن حصيلة الشهداء منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر/تشرين الأول، ارتفعت إلى 1,288 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 4,290 إصابة، ووصلت حالات الانتشال إلى 813 حالة.

وسجلت الإحصائية التراكمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفاع عدد الشهداء إلى 73,422 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 174,401 إصابة.

وتستمر قوات الاحتلال في خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار عبر القصف وإطلاق النار ونسف منازل المواطنين، في انتهاكات متواصلة للهدنة في قطاع غزة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام