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    اقتصاد

    الصين تُحذّر من العقوبات الأميركية على إيران وتتعهد بحماية حقوقها


      أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بيكين تتابع عن كثب التطورات المرتبطة بالعقوبات الأميركية المرتقبة على إيران، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها، في وقت تستعد فيه واشنطن للكشف عن حزمة جديدة من العقوبات يُتوقع أن تستهدف شركاء طهران التجاريين.


      وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، خلال المؤتمر الصحفي الدوري، إن على جميع الأطراف التعامل مع التطورات بعقلانية وضبط النفس، محذراً من أن العقوبات وممارسة سياسة الضغط لا تسهم في معالجة الخلافات أو حل المشكلات.


      وتأتي التصريحات الصينية بالتزامن مع استعداد الولايات المتحدة للإعلان عن عقوبات جديدة ضد إيران، وسط توقعات بأن تشمل الإجراءات جهات وشركاء تجاريين لطهران، الأمر الذي قد يضع بيكين أمام ضغوط إضافية في ظل علاقاتها التجارية والاقتصادية مع إيران.


      وأكدت الخارجية الصينية أن بيكين ستواصل مراقبة التطورات عن كثب، وستتخذ ما يلزم للدفاع عن حقوقها ومصالحها، في رسالة تعكس رفضها لاستخدام العقوبات والضغوط الاقتصادية كأداة لمعالجة الملفات الدولية.

      المصدر: العهد

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