الضفة المحتلة | اقتحامات واعتقالات للاحتلال واعتداءات متواصلة من المستوطنين

شهدت مناطق عدة في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، فجر اليوم الثلاثاء، اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات ونصب حواجز عسكرية، بالتزامن مع اندلاع مواجهات واعتداءات نفذها مستوطنون صهاينة في عدد من المناطق.

وبالسياق، قالت مصادر فلسطينية إن “عمليات الاقتحام طالت في محافظة جنين قرية جلقموس شرق المدينة، حيث شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات، كما امتدت إلى قرية برطعة جنوب غرب جنين وبلدة السيلة الحارثية غربها”، وتابعت “اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نور السويطي أثناء مروره على طريق الجامعة العربية الأمريكية جنوب جنين، فيما اقتحمت مدينة طوباس”.

وافادت المصادر ان “الاقتحامات شملت في محافظة رام الله بلدات دير دبوان وكفر مالك وقرية دير جرير، حيث داهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل في كفر مالك، بينما أغلقت محال تجارية خلال اقتحام دير دبوان واعتقلت شابا”، واضافت “حاصر مستوطنون مركبة فلسطينية في السهل الشرقي لبلدة سنجل شمال رام الله”، وتابعت “اندلعت مواجهات في بلدة بيت أمر شمال الخليل، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز، فيما نصبت حاجزًا عسكريًا خلال اقتحام منطقة شارع الملك فيصل في مدينة الخليل”، وأكدت ان “ثلاثة فلسطينيين اصيبوا في بلدة السموع جنوب الخليل، عقب هجوم شنه مستوطنون على قرية أغرين”.

ولفتت المصادر الى ان “قوات الاحتلال أدخلت منازل متنقلة إضافية إلى بؤرة استيطانية جديدة على قمة جبل طاروسا غرب مدينة دورا جنوب الخليل”، واضافت “اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من جهة حاجز بيت فوريك، كما نصبت حاجزًا عسكريًا في بلدة بيتا جنوب المدينة واحتجزت مركبات فلسطينية، إلى جانب اقتحام قرية عوريف جنوب نابلس”، وتابعت “شهدت مدينة قلقيلية اقتحام منطقة السوق وسط المدينة وحي النقار، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت تجاه المركبات عند نفق بلدة حبلة جنوب المدينة”، وأكدت “أقدمت قوات الاحتلال على اعتقال الشاب محمد شاهر نوفل، عقب مداهمة منزله في حي النقار”.

وقالت المصادر “تواصلت في محافظة طولكرم عمليات الاقتحام، حيث دخلت قوات الاحتلال قرية قفين شمال المحافظة وداهمت عددًا من المنازل، كما اقتحمت بلدة عتيل شمال طولكرم وداهمت أحد المنازل”، وتابعت “تزامنت هذه الاقتحامات مع تصعيد متواصل لقوات الاحتلال والمستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وسط استمرار المداهمات والاعتقالات والحواجز العسكرية والاعتداءات على الفلسطينيين”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام