لبنان

المفتي قبلان: جلسة الحكومة تشكّلُ مفترق طرقٍ مصيري

رأى المفتي الجعفريُ الممتاز الشيخ أحمد قبلان أنَ “جلسةَ الحكومةِ اليومَ تشكّلُ مفترقَ طرقٍ مصيري”، موضحاً أنه “إما أن تضعَ البلدَ في قلبِ الاستقرارِ والمصالحِ الوطنية، أو تُشعلَ النارَ في صميمِ شعبِه ومصالحِه الوطنيةِ السيادية”.

كما حذرَ المفتي قبلان من خطورةِ المرحلة، مشدداً على أنْ “لا عذرَ لأحد، والسكوتَ جريمةٌ عظمى”. وأكدَ أنَ الجميعَ معنيٌ وطنياً بحمايةِ المصالحِ السياسيةِ والسياديةِ العليا للبلد. وأضاف “لا حيادَ في هذه القضيةِ المصيرية، وأيُ انقلابٍ دستوريٍ أو مقامرةٍ وطنية، ستدفعُ بالبلدِ إلى مخاضٍ قد يكون الأخطر على الإطلاقِ على مستوى المصالحِ الوطنيةِ والسيادية”.

المصدر: موقع المنار