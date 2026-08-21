قالبياف: على طهران التخطيط لمواجهة العقوبات القاسية

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن على إيران أن تخطط للتغلب على “العقوبات القاسية”، وذلك بعد أن أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ما وصفه بأنه “أقسى” العقوبات المفروضة على إيران على الإطلاق، وفقا لقناة قاليباف على تطبيق تيليجرام.

وقال: “إذا نظرتم إلى موارد ومواد الدول الإسلامية، ستدركون أن أعداءنا قادمون لنهبها، لذلك يجب علينا التخطيط لفرض عقوبات قاسية في هذا الوضع حتى نتمكن من التغلب عليه”.

كما دعا قاليباف، الذي يقوم بزيارة إلى العراق، بغداد إلى التعاون مع طهران في خضم الحرب.

المصدر: مواقع