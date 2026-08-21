قاليباف من روضة الشهيد المهندس: الوحدة بين الشعبين العراقي والإيراني لن تتزعزع

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف أن الوحدة بين الشعبين العراقي والإيراني راسخة ولن تتجزأ، مشدداً على أن أواصرهما المتجذرة في القرآن الكريم وعقيدة أهل البيت (ع) شكّلت أساساً لتضحيات مشتركة في مواجهة الاستكبار العالمي.

وفي كلمة له من روضة الشهيد أبو مهدي المهندس في بغداد، قال قاليباف: «باسم قائد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني، أشكر الشعب العراقي وموقفه في تشييع الإمام الخامنئي».

وأضاف أن الشعب العراقي «الشجاع والمناضل حقق إنجازاً عظيماً»، ولا سيما في الوقت الذي كان فيه الشعب الإيراني يعيش حالة من الحزن، مشيداً باستضافة العراقيين للزوار الإيرانيين خلال زيارة الأربعين، واصفاً ذلك بأنه «خدمة عظيمة».

وشدد قاليباف على أن على الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي أن يدركا أن وحدة الأمة الإسلامية، ولا سيما بين الشعبين العراقي والإيراني، «لن تتزعزع ولن تتفكك أبداً».

وأشار إلى أن ما يجمع الشعبين من أواصر متجذرة في الأحاديث النبوية والقرآن الكريم وعقيدة أهل البيت (ع)، دفعهما إلى تقديم التضحيات في مواجهة الاستكبار العالمي.

وأكد قاليباف أن «محور المقاومة اليوم أقوى من أي وقت مضى في مواجهة الاستكبار العالمي».

وختم بالقول إن دماء الشهيدين أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني تمثل رمزاً للكفاح المشترك، الذي «تشابكت خيوطه على أرض العراق».

المصدر: موع المنار