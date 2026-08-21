تصعيد واسع بمدن الضفة.. شهيد واعتقالات واعتداءات للمستوطنين

تواصل التصعيد الميداني في محافظات الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، مع استشهاد مواطن وإصابة آخرين، بالتزامن مع اقتحامات واعتقالات واعتداءات نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون في مناطق متفرقة.

وارتقى في محافظة جنين فتحي خازم، والد الشهيدين رعد وعبد الرحمن، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام منزله وسط المدينة، بعدما حاول التصدي للجنود ورفض التنكيل به.

جانب من اقتحام منطقة واد عز الدين في #جنين ومداهمة أحد المنازل pic.twitter.com/5RBpAQzXIp — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 20, 2026

وأصيب فتى يبلغ من العمر 14 عاماً برصاص حي في الصدر والظهر قرب الجامعة العربية الأمريكية، خلال إطلاق نار رافق الاقتحام، فيما نقل إلى المستشفى لتقييم حالته.

وطالت الاعتقالات الكاتب محمد فارس جرادات، ووالد المطارد قيس البيطاوي، وثلاثة شبان آخرين من الحي الشرقي، فيما أخلت قوات الاحتلال سكناً يؤوي نازحين.

#عاجل | قوات الاحتلال تعتقل والد المطارد قيس البيطاوي خلال اقتحام منطقة سكنات الجامعة العربية الأمريكية في #جنين pic.twitter.com/5uWGSsa8be — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 20, 2026

وشهدت قرية النزلة الشرقية شمال طولكرم اقتحاماً نفذته مجموعات من المستوطنين، بالتزامن مع مداهمة قوات الاحتلال منزلاً في مدينة طوباس.

وطالت اقتحامات الاحتلال محيط البلدة القديمة في نابلس وقرية كفر قليل، حيث اعتقلت القوات مواطناً ونجله، فيما دخلت قرية عورتا لتأمين أداء المستوطنين طقوساً تلمودية.

واقتيد شاب من مدينة طوباس بعد اعتقاله خلال اقتحام المدينة، بينما داهمت القوات عدداً من منازل الفلسطينيين.

وامتدت التحركات العسكرية إلى مدينة أريحا، حيث اقتحمت قوات الاحتلال حي الكتف، في حين داهمت منزلاً في جبل الموالح بمدينة بيت لحم وسط تحركات مكثفة للآليات العسكرية.

وشن مستوطنون هجمات على منازل الفلسطينيين وحظائر الأغنام في خربة دير شمس ببلدتي السموع والظاهرية في محافظة الخليل، ما أدى إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين، وسط منع مركبات الإسعاف من الوصول إليهم.

وأشعل مستوطنون النيران في محجر بمنطقة وادي الرخيم في مسافر يطا، في اعتداء جديد طال ممتلكات الفلسطينيين.

وتزامنت الاعتداءات مع اقتحام قوات الاحتلال جمعية الأيتام الخيرية في بيت أمر وبلدة دير سامت، إلى جانب اعتقال شاب من بلدة سعير.

وتتواصل هذه التطورات الميدانية في ظل تصعيد قوات الاحتلال والمستوطنين من وتيرة المداهمات والاعتداءات اليومية في مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس، وسط حالة من التوتر الميداني المتصاعد.

#شاهد| لحظة مداهمة المستوطنين قرية النزلة الشرقية شمال طولكرم، مساء اليوم. pic.twitter.com/7UslhJUOji — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 20, 2026

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام