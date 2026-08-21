الرئيس سلام يزور مدينة صور

وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام إلى مدينة صور، يرافقه الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، وتوجه لى ثكنة بنوا بركات، حيث استقبله وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، ورئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده، وقائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن نيكولا تابت.

ومن المقرر أن تُقام للرئيس سلام مراسم استقبال وتشريفات عسكرية، وأن يضع إكليلًا من الزهر على النصب التذكاري لشهداء الجيش، قبل أن ينتقل إلى مكتب قائد قطاع جنوب الليطاني، ومن ثم إلى قاعة الإيجاز، حيث يلقي كلمة أمام الضباط، يليها إيجاز حول مهمة قطاع جنوب الليطاني.

المصدر: موقع المنار