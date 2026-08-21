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    اقتصاد

    تراجع انتاج الالمنيوم خلال حزيران بسبب الحرب على ايران


      أظهرت بيانات المعهد الدولي للألمنيوم، أنّ تراجع إنتاج الألمنيوم الأولي في “الشرق الأوسط” بفعل الحرب على إيران أدّى إلى انخفاض الإنتاج العالمي بنسبة 1.7% على أساس سنوي خلال تموز/يوليو، ليبلغ 6.16 ملايين طن.


      وقال المعهد إنّ إنتاج دول الخليج هبط بنسبة 44% إلى 293 ألف طن، مقارنة بـ523 ألف طن في الشهر نفسه من العام الماضي، بعد تعرّض مصهرين يمثّلان نحو 9% من الطاقة الإنتاجية العالمية لهجمات إيرانية في أواخر آذار/مارس، إضافة إلى تعطّل شحن المعدن عبر مسارات التصدير المعتادة.


      وعلى أساس يومي، تراجع إنتاج المنطقة إلى 9800 طن في تموز/يوليو، بانخفاض يتجاوز 10% عن الشهر السابق، وهو أقلّ بكثير من متوسط ما قبل الحرب البالغ 17800 طن يومياً.


      وفي المقابل، عوّضت الصين جزءاً من التراجع، إذ ارتفع إنتاجها إلى 3.866 ملايين طن بزيادة 2.7% على أساس سنوي، فيما أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أنها ستسرّع استعادة الإنتاج في مصهر الطويلة بأبو ظبي، مع توقّع أن يستغرق بلوغ مستويات ما قبل الحرب نحو عام كامل.

      المصدر: العربية

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