النفط العراقية: نُصدّر حاليا 2.1 مليون برميل من النفط يوميا عبر الموانئ الجنوبية



قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية سليم الركابي، إن العراق يصدر ما يصل إلى 2.1 مليون برميل من النفط يومياًعبر موانئ تقع في الجزء الجنوبي من البلاد على ساحل الخليج.



وأضاف المتحدث: “نُصدّر حاليا ما بين 2 إلى 2.1 مليون برميل من النفط يوميا عبر الموانئ العراقية الجنوبية”.



وأشار الركابي في تصريح نقله موقع Baghdad today، إلى أن هناك 150 ألف برميل إضافية من النفط الخام تصدر يوميا إلى السوق العالمية عبر ميناء جيهان التركي المطل على البحر الأبيض المتوسط.



وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية، بأن الصادرات عبر ميناء جيهان “تشهد نموًا مستمرا، وتعمل الوزارة على زيادة قدرة خط أنابيب النفط المؤدي إلى الميناء التركي لتصل إلى 750 ألف برميل يوميا”.



بالإضافة إلى ذلك، نوه الركابي بأن الحكومة العراقية “تضع خططا لإنشاء خطوط أنابيب جديدة لتوسيع قدرات العراق التصديرية”.

المصدر: تاس