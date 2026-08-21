نيبينزيا: روسيا تأمل في انخراط الأمين العام للأمم المتحدة القادم أكثر بحل النزاع الأوكراني

أعرب المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، عن رغبة روسيا في أن يكون الأمين العام للأمم المتحدة المقبل أكثر انخراطاً في حل الأزمة الأوكرانية.

وقال نيبينزيا، في تصريحات للصحفيين: “نرغب في أن يكون الأمين العام الجديد أكثر فاعلية في حل الأزمة، ولكن لتحقيق ذلك، يجب أن يكون الأمين العام المنتخب حديثاً مستعداً للمشاركة في هذه العملية، حتى مع وجود احتمال عدم تحقيق النجاح في بعض الأحيان”.

وأوضح نيبينزيا للصحفيين، تعليقًا على إمكانية اضطلاع الأمم المتحدة بدور منصة لتسوية الأزمة الأوكرانية: “الكثير يعتمد على الأمين العام، وعلى شخصيته”.

وأكدت روسيا مرارًا وتكرارا استعدادها للعمل من أجل التوصل إلى حل تفاوضي للأزمة الأوكرانية، استنادًا إلى التفاهمات التي توصل إليها الرئيسان الروسي والأمريكي خلال قمة ألاسكا، بما في ذلك معالجة الأسباب الجذرية للصراع، وفي مقدمتها التهديدات التي تمس الأمن القومي الروسي.

المصدر: وكالة سبوتنيك