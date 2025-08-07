لبنان

“التوحيد الإسلامي”: سلاح المقاومة يشكل العنصر الأهم بالحفاظ على سيادة لبنان

أكدت حركة “التوحيد الاسلامي” في لبنان في بيان لها الخميس أن “سلاح المقاومة في لبنان يشكل العنصر الأهم في الحفاظ على سيادة بلادنا وحمايتها من الاعتداءات الصهيونية”، وتابع “بالتالي لا ينبغي أن نفرط بهذه القوة إرضاءً للمشروع الصهيوني التوسعي في المنطقة وتنفيذًا للرغبات الاميركية”.

وشدد البيان على ان “شرعية المقاومة وسلاحها في مواجهة المحتلّين كفلها الدستور وهي أهم عنصر قوة يحمي لبنان من التغوّل الصهيوني ولا بد من الحفاظ عليه وعدم الرضوخ لكل التهديدات التي تصب حتماً في مصلحة العدو الصهيوني الغاصب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام