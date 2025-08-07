لبنان

الشيخ عبد الرزاق: من حق الشعب اللبناني مقاومة العدو الصهيوني المحتل لأرضنا

استغرب رئيس جمعية “الإصلاح والوحدة” في لبنان الشيخ ماهر عبد الرزاق “قرار الحكومة في التصويب على المقاومة بدلًا من العمل على مواجهة الاحتلال الصهيوني وإخراجه من لبنان”.

وقال الشيخ عبد الرزاق في بيان له، الخميس، إن “من حق الشعب اللبناني مقاومة العدو الصهيوني المحتل لأرضنا، وهذا حقٌّ مشروع في كل القوانين الدولية، ومُقَرٌّ في الدستور اللبناني”، وتابع: “نطالب رئيس الحكومة بإعادة النظر في قراره، لأنه لا يصبّ في مصلحة لبنان”، واعتبر أن “هذا القرار يخدم العدو الصهيوني المحتل، ولا يخدم وحدة اللبنانيين ولا مصلحتهم الوطنية”.

وأكد الشيخ عبد الرزاق أن “المسؤولية الوطنية للحكومة يجب أن تتركز على مواجهة العدو ووقف مجازره واعتداءاته اليومية، لا أن تعمل على تجريد لبنان من قوته”، ودعا “القوى السياسية والروحية إلى الوحدة ورص الصفوف لمواجهة العدو الصهيوني، وأن يعي الجميع خطورة المؤامرة على لبنان ووحدته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام