الخارجية الايرانية: العقوبات الاميركية الجديدة ارهاب اقتصادي وستكون نتيجتها الفشل

اصدرت وزارة الخارجية الايرانية بيانا بشأن “العقوبات” الاقتصادية الأمريكية الجديدة على الجمهورية الإسلامية، اكدت فيه ان هذا الإجراء ليس سوى علامة أخرى على استمرار ۷۳ عامًا من العداء والأعمال العدائية للسياسيين الأمريكيين تجاه الشعب الإيراني، بل هو إثبات للطبيعة المناهضة للإنسانية والقانونية والاستكبارية لهيئة حاكمة أمريكا. وقالت ان العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد إيران هي مصداق لـ«الإرهاب الاقتصادي».

وشددت الخارجية الايرانية على ان إجراء أمريكا في فرض العقوبات الجديدة، رغم الاعتراف الصريح بارتكاب جريمة ضد الإنسانية، يُظهر استمرار سياسة سبق أن اختُبرت وفشلت، وإعادة اختبارها من جديد لن تكون نتيجتها بالتأكيد سوى تكرار الإخفاقات الماضية.



وقال البيان إن جمهورية إيران الإسلامية ستواصل الدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية ومواجهة الهجمات والضغوط النظامية والاقتصادية والسياسية والروحية الثابتة والمصممة من جانب أمريكا.



واعلن البيان: ستستفيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالاتكال على قدراتها غير المحدودة، وبالنظر إلى تجاربها الممتدة على مدى ۷ عقود، من جميع الأدوات والقدرات لمواجهة سياسة الضغط والتدخل، وتجاوز النظام والإرهاب الحكومي الأمريكي ضد إيران، الأمريكي-الصهيوني، وصيانة المصالح الوطنية الإيرانية.

المصدر: الخارجية الايرانية