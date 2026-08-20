الدفاع التركية: سنواصل بحزم دعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أق تورك، أن بلاده ستواصل بحزم جهودها وإسهاماتها الرامية إلى الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومساعدتها على الوصول إلى هيكل مستقر وآمن.

وأوضح أق تورك في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الخميس، أن أولوية تركيا تتمثل في منع انجرار المنطقة إلى مزيد من الصراعات وعدم الاستقرار، وترسيخ السلام والأمن بصورة دائمة.

وقال في هذا الصدد: “في هذا الإطار، ستتواصل بحزم جهودنا وإسهاماتنا الرامية إلى الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومساعدتها على الوصول إلى هيكل مستقر وآمن”.

ودعا أق تورك المجتمع الدولي إلى اتخاذ “تدابير أكثر ملموسية وفعالية” في مواجهة تحركات إسرائيل التي تهدد السلام والاستقرار الإقليميين. وشدد أق تورك على أنه “يجب عدم السماح مطلقا بترسيخ تصور مفاده أن التدخلات العسكرية الإسرائيلية ضد الدول المجاورة أمر طبيعي ومقبول”.

وأكد ضرورة بناء مستقبل المنطقة على مفهوم أمني يستند إلى القانون الدولي واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وليس على الاستخدام الأحادي للقوة.

ولفت إلى أن إسرائيل تواصل هجماتها وأنشطتها العسكرية في جنوب لبنان رغم الاتفاق الإطاري الموقع، وتستهدف وحدة أراضي سوريا وسيادتها وتماسكها.

وفجر الثلاثاء، شن الطيران الإسرائيلي 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور العسكري بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، ما ألحق أضرارا ببنيته التحتية.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر في وزارة الدفاع التركية عدم وجود أي بعثة عسكرية تركية في قاعدة أبو الظهور الجوية في سوريا، سواء قبل الهجوم الإسرائيلي على القاعدة أو أثناء تنفيذه.

المصدر: وكالة أنباء الأناضول