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    لبنان

    الرئيس سلام: لضرورة تسريع إجراءات شراء الوحدات السكنية الجاهزة في هذه القرى من قبل مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة

      ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعًا خُصّص لمتابعة جهود العودة والتعافي في عدد من القرى الجنوبية، بحضور رئيس مجلس الجنوب الأستاذ هاشم حيدر، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي، ومدير غرفة العمليات المركزية في رئاسة مجلس الوزراء السيد زاهي شاهين.

      وتركّز الاجتماع على متابعة الأعمال الجارية في قرى فرون، وقلاويه، وصريفا، وبرج قلاويه، وزوطر الغربية، والغندورية، والخطوات المطلوبة لتسريع عودة الأهالي إليها واستعادة الخدمات الأساسية فيها.

      وشدّد الرئيس سلام على ضرورة تسريع إجراءات شراء الوحدات السكنية الجاهزة في هذه القرى من قبل مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة.

      كما أوعز إلى مجلس الجنوب بالمباشرة بتنفيذ أعمال التصليح في المنازل غير المدمّرة بالكامل في هذه القرى، بما يسهّل عودة الأهالي إلى قراهم ومنازلهم.

      وطلب الرئيس سلام من المعنيين التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتقديم الدعم النقدي لتغطية بدلات الإيجار للعائدين من أهالي هذه القرى.

      المصدر: بيان

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