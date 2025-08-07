لبنان

العدو الإسرائيلي خرق السيادة اللبنانية بشكل فاضح

في تصعيد متواصل وخرق فاضح لسيادة الدولة اللبنانية، شنّ الطيران الحربي المعادي مساء الأربعاء سلسة غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في جنوب لبنان.

وأفاد مراسل المنار عن قيام الطيران الحربي الصهيوني بشن غارات جوية جديدة على أطراف أنصار ومنطقة المحمودية والبريج ببلدة الجباع ووادي برغز قضاء حاصبيا.

وكانت طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي نفذت أيضا سلسلة غارات على محيط بلدة دير سريان، تبعها استهداف مباشر من طائرة مسيّرة معادية أطلقت خمسة صواريخ على الموقع نفسه الذي أغار عليه الطيران الحربي، ما أدى إلى ارتقاء شهيد من الجنسية السورية وإصابة مواطنين بجروح.

المصدر: قناة المنار