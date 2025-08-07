دولي

سلوفينيا تحظر الاستيراد من المستوطنات الصهيونية في الضفة المحتلة

حظرت سلوفينيا استيراد منتجات المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، في خطوة وضعتها ضمن إطار الردّ على “سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تُقوّض فرص السلام الدائم”.

وقالت الحكومة السلوفينية في بيان لها، يوم الخميس، إن “إسرائيل ترتكب في الضفة الغربية انتهاكات خطيرة ومتكرّرة للقانون الإنساني الدولي”، وأضافت: “يتعيّن، تالياً، على سلوفينيا ألّا تكون جزءًا من سلسلة تغضّ الطرف عن أعمال البناء غير القانونية، ومصادرة الأراضي، وعمليات الطرد”.

وتابع البيان: “بناءً عليه، قرّرت الحكومة السلوفينية حظر استيراد منتجات المستوطنات، في ردّ فعل واضح على سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تُقوّض فرص السلام الدائم”.

ولفتت الحكومة السلوفينية إلى أنّها “تدرس كذلك فرض حظر على تصدير بضائع مُرسلة إلى مستوطنات غير شرعية”، مشيرة إلى أنّها “ستتّخذ إجراءات جديدة في وقت لاحق”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية