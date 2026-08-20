“هيومن رايتس ووتش”: هجمات المستوطنين في الضفة المحتلة تؤدي بشكل متزايد إلى التهجير القسري

أعلنت “هيومن رايتس ووتش” أن “هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة تؤدي بشكل متزايد إلى التهجير القسري بحق سكان القرى والبلدات الفلسطينية، التي يواجه العشرات منها خطر المحو. وتسلح السلطات الإسرائيلية المستوطنين العنيفين المسؤولين عن هذه الانتهاكات الدموية المتصاعدة، وتمولهم، وتمنحهم الحصانة”.

وفي التفاصيل، قالت المنظمة أن الهجمات أدّت إلى “تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى تهجير 107 بلدات وقرى كليا أو جزئيا منذ يناير/كانون الثاني 2023، إلى جانب توسع غير مسبوق للمستوطنات”.

وأشارت إلى أن “المستوطنين المسؤولون عن الهجمات يعملون بدعم مالي ومادي وقانوني من الدولة الإسرائيلية. وغالبا ما يشن المستوطنون المسلحون هجماتهم إلى جانب وحدات الجيش الإسرائيلي أو بوجود جنود يقفون مكتوفي الأيدي”.

وتابعت أن “على الدول الأخرى فرض عقوبات محددة الهدف على الضالعين في الانتهاكات الجسيمة المستمرة، وتعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية، والنظر في تعليق اتفاقيات التجارة التفضيلية مع “إسرائيل””.

المصدر: "هيومن رايتس ووتش"