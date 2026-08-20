الاحتلال يواصل خروقات وقف إطلاق النار ويقصف خان يونس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة الهشة في قطاع غزة، لليوم الـ315 على التوالي، وسط استمرار القصف وإطلاق النار واستهداف المدنيين والنازحين في مناطق متفرقة من القطاع.

وجددت مدفعية الاحتلال، صباح اليوم، قصفها لجنوب غربي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، حيث طال القصف مناطق متفرقة في الجهة الجنوبية الغربية للمدينة، بالتزامن مع استمرار إطلاق النار في القطاع.

وشهدت أجواء المنطقة تحليقًا مكثفًا لطائرات مسيرة تابعة للاحتلال، وسط حالة من التوتر الميداني واستمرار الخروقات الإسرائيلية للاتفاق الساري منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويأتي القصف الجديد بعد يوم دامٍ شهد ارتكاب الاحتلال مجازر بحق الفلسطينيين، من بينها استهداف مقر شرطة البلديات وسط مدينة غزة بطائرات الاستطلاع، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 11 مواطنًا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، وصول 7 شهداء و23 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأكدت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم وانتشالهم حتى الآن.

وبحسب الإحصائية الخاصة بالفترة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1273 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 4223 إصابة، إضافة إلى انتشال جثامين 813 شهيدًا.

أما الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، فقد بلغت 73407 شهداء، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فيما لم يتضمن التقرير المرفق رقمًا نهائيًا لإجمالي الإصابات التراكمية.

وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وسط استمرار القصف وإطلاق النار والاستهدافات في مناطق مختلفة من قطاع غزة، في وقت لا تزال فيه أعداد من الضحايا عالقة تحت الأنقاض، في ظل صعوبة وصول فرق الإنقاذ إلى المناطق المستهدفة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام