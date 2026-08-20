عراقجي: التهديد الأميركي بـ«عملية اقتصادية» ضد إيران محاولة لصرف الأنظار عن أزمات واشنطن

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن التهديد بـ«بدء عملية اقتصادية» ضد إيران يهدف إلى تحويل الرأي العام الأميركي عن الأزمات المالية الداخلية، ولا سيما الديون غير المسبوقة والارتفاع الكبير في أسعار الفائدة المصرفية في الولايات المتحدة.

وحذّر عراقجي من أن الإصرار على مواصلة السياسات الفاشلة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الهزائم وتعميق العداء لدى الشعب الإيراني.

وأشار إلى أن ما وصفه بـ«الإرهاب الاقتصادي الأميركي» يشكل تهديداً للاقتصاد العالمي ولسيادة الدول الوطنية في أنحاء العالم.

المصدر: موقع المنار