الصين: تحقيق الاتحاد الأوروبي بشأن شركة التجارة الإلكترونية “جيه دي.كوم” غير قانوني

قالت وزارة العدل الصينية إن التحقيق العابر للحدود الذي أجراه الاتحاد الأوروبي حديثا بشأن شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة (جيه دي.كوم) بموجب لائحة الإعانات الأجنبية لدى الاتحاد، يشكل اختصاصا قضائيا خارج الحدود الإقليمية يخالف القانون.

وقالت الوزارة في بيان إنه لا يجوز لأي منظمة أو فرد الامتثال لتدابير الاتحاد الأوروبي غير القانونية المتعلقة بالاختصاص القضائي خارج الحدود الإقليمية أو المساعدة في تنفيذ هذه التدابير.

وجاء بيان الوزارة بعد إعلان المفوضية الأوروبية في مايو عن إجراء تحقيق بشأن الاستحواذ المقترح من شركة (جيه دي.كوم) على شركة التجزئة الألمانية (سيكونومي).

وقالت الوزارة في البيان إن هذا الاستنتاج جاء عقب تحقيق أُجري بموجب القواعد الصينية المتعلقة بمكافحة تدابير الاختصاص القضائي غير القانونية خارج الحدود الإقليمية التي تتخذها الدول الأجنبية، والتي صدرت في نيسان / أبريل من هذا العام.

وفي ايار / مايو، استنادا إلى القواعد نفسها، قالت الوزارة إن التحقيق الذي أجراه الاتحاد الأوروبي بشأن شركة (نوكتيك) الصينية المتخصصة في الفحص الأمني، يشكل اختصاصا قضائيا خارج الحدود الإقليمية يخالف القانون.

المصدر: وكالة شينخوا