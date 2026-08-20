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    دولي

    ديون أمريكا تتجاوز 40 تريليون دولار للمرة الأولى

      قالت وزارة الخزانة الأمريكية أن إجمالي الدين الأمريكي تجاوز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، مما أثار تحذيرات جديدة من أزمة مالية تتشكل، إذ تتجاوز التكاليف ‌المتزايدة لبرامج شبكة الأمان الاجتماعي ومدفوعات الفوائد الإيرادات، التي تراجعت بفعل التخفيضات الضريبية.

      وأظهر أحدث بيان يومي لأرصدة النقد والديون الصادر عن وزارة الخزانة أن إجمالي الدين العام المستحق بلغ 40.047 تريليون دولار ، وهو مبلغ يشمل سندات الخزانة التي يحتفظ بها الجمهور وقيمتها ⁠32.266 تريليون دولار، وحيازات ديون الحكومة للوكالات التابعة لها بقيمة 7.782 تريليون دولار.

      المصدر: وكالة رويترز

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