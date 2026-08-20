زعيم حزب “البديل” يحذر أنصار ميرتس من جر ألمانيا إلى حرب مع روسيا

انتقد الرئيس المناوب لحزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني تينو كروبالا تصريحات السياسيين من الاتحاد المسيحي الديمقراطي، محذرا إياهم من جر ألمانيا إلى حرب مع روسيا.

وكتب كروبالا في منشور على “إكس”، يوم الأربعاء، أن “بيتر نويمان، الباحث السياسي التابع للاتحاد المسيحي الديمقراطي… طالب بتنفيذ “عمليات سرية” للانتقام من روسيا ردا على حادثة الطائرات المسيرة في مطار لايبزيغ يومي 4-5 آب / أغسطس. ويعتقد رودريخ كيزيفيتر من الاتحاد المسيحي الديمقراطي أنه يعرف بالتأكيد أن المسؤول هو “إيفان” (أي روسيا) ويريد إجراء مشاورات تحت الفصل الرابع من ميثاق الناتو، وهذه هي المرحلة التمهيدية للدفاع المشترك!”.

وتابع: “هل هناك أدلة تثبت التهم؟ إنها لا توجد”.

ودعا كروبالا أعضاء الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الذي ينتمي إليه المستشار الألماني الحالي فريدريش ميرتس، إلى “الهدوء” و”عدم جرنا إلى حرب ضد دولة نووية!”.

ورحب كروبالا بتصريحات رئيس لجنة البوندستاغ للسياسة الخارجية أرمين لاشيت الذي وصف الاتهامات الموجهة لروسيا بأنها “غير مسؤولة”.

وخلص كروبالا إلى القول: “لم يكن في أي حادث من الحوادث العديدة مع الطائرات المسيرة في مطارات ألمانيا أي دليل على تورط روسيا. وبدلا من تصعيد الخطاب والتلويح بسيف صدئ يجب علينا حماية بنيتنا التحتية بشكل فعال!”.

يذكر أن الأجهزة الأمنية الألمانية أعلنت يوم 4 آب / أغسطس الجاري عن اعتراض طائرة مسيرة كانت تحمل عبوة ناسفة في مطار لايبزيغ الدولي. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الطائرة حتى الآن.

المصدر: وكالة تاس الروسية