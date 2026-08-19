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    لبنان

    بالفيديو| عدد من الضحايا والجرحى جراء الحادث المروع الذي وقع على مفرق سبلين وادي الزينة في لبنان

      المصدر: مواقع