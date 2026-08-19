تقرير مصور | رياضياً.. النجمة يعزّز صفوفه بأجنبي جديد وبرشلونة يضم قائد منتخب إسبانيا

في الرياضة. النجمة يتعاقد مع اجنبي جديد وبرشلونه يوقع مع قائد منتخب اسبانيا.

المصدر: موقع المنار