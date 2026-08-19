قوى الامن: توقيف سارق محوّلات وقواطع كهربائية من 3 مبانٍ في بيروت

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها الاربعاء عن توقيف سارق محوّلات وقواطع كهربائية من 3 مبانٍ في طريق الجديدة في بيروت.

وقال البيان “في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها وتوقيف مرتكبيها، بتاريخ 13-08-2026، وبعد تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يُظهر قيام أحد الأشخاص بسرقة محوّلات وقواطع كهربائية (ترانسات وديجنتيرات)، عائدة لمصاعد من داخل ثلاثة مبانٍ سكنية في محلّة طريق الجديدة”.

وتابع البيان انه “بنتيجة المتابعة الحثيثة، وبعد أقل من ساعة على انتشار الفيديو، تمكّنت إحدى دوريّات مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، من تحديد هويّة الفاعل ومكان وجوده في محلّة طريق الجديدة- أرض جلّول، وتوقيفه بكمين مُحكم. وتبيّن أنه يُدعى ع. س. (مواليد عام 1997، فلسطيني)”، واضاف “أودع الموقوف القطعة المعنية، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام