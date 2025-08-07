الصحف

عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 7 آب/أغسطس 2025



صحيفة الأخبار:



– حكومة سلام تضرب قانون الشراء العام

– تكريم مسموم لزياد الرحباني

– هل يفكّك الجيش عبوة الحكومة؟

– غزّة آخر فصول التهجير

– العصيان المدني: أداة دستورية للدفاع عن العقد التوافقي

– فصل جديد في المعركة: “المقاومة السيادية” لـ”الهندسة السياسية” “الإسرائيلية”

صحيفة البناء:



– حزب الله: القرار شرع البلاد أمام العدوان.. وأمل: الحري بالحكومة أن تدافع

– غارات “إسرائيلية” مكثفة تشعل ليل الجنوب تفاعلًا مع قرار الحكومة حول السلاح

– الحكومة تستأنف اليوم مناقشة ورقة توماس باراك.. ومحاولات لردم الفجوات

صحيفة اللواء:



– برّي حريص على العلاقات الرئاسية.. وحزام ناري “إسرائيلي” ليلًا حول أودية الجنوب

– مجلس الوزراء يجتمع اليوم مكتملًا تحت مظلّة المصالح العليا والاستقرار

– نتنياهو يجر “إسرائيل” إلى مذبحة جديدة في غزّة.. وسط “تطنيش” أميركي

– إصابة 5 جنود بإطلاق نار بقاعدة أميركية

– ترامب متحمس للقاء بوتين وجمعه مع زيلنسكي

صحيفة الديار:



– جلسة بلا ثنائي؟ علامات استفهام تسبق اجتماع الحكومة

– لبنان مقبل على تطوّرات ميدانية خطيرة يصعب تجاهلها

– تحركات شعبية مرشّحة للتصاعد.. وحرص على تفادي الصدام بين الجيش والمتظاهرين

– أين الخطة؟ أين الضمانات؟ وأين لبنان؟

– هل تكترث “إسرائيل” بقرار مجلس وزرائنا؟

صحيفة الجمهورية:



– بعد قرار السلاح: اصطفافان متوتران

– الحكومة و”الحزب”: لا تراجع وتجاوب

– نيويورك تايمز: مجلس الأمن “الإسرائيلي” يناقش توسيع حرب غزّة

– ما بعد بعد جلسة “حصرية السلاح”.. وما اليوم التالي؟!

صحيفة النهار:



– “ستارلينك” مادة دسمة في لجنة الاتّصالات

– احتلال غزّة سيشكّل عبئًا على “إسرائيل”

صحيفة الشرق:



– عون استقبل العلامة علي فضل الله واطلع على نشاطات مكتب “الأونيسكو”





صحيفة البناء:

خفايا

-قال مرجع سياسي تعليقًا على تصاعد الغارات “الإسرائيلية” على الجنوب والبقاع بالقول هذا ما كنّا نخشاه عندما قلنا إن قرار الحكومة يفتح الطريق للعدوان “الإسرائيلي” على لبنان ويشرّع الأبواب أمام المزيد من الاعتداءات، بينما وظيفة الحكومة أن تحمي بلدها وهي تزعم أن قرارها يحصّن لبنان بوجه الاحتلال والعدوان، وسأل عن الكيفيّة التي سوف يترجم فيها رئيس الحكومة ما تعهّد به وهو يعلن القرار بسحب سلاح المقاومة لجهة الدفاع عن لبنان ومواجهة العدوان فهل سوف تكلّف الحكومة قيادة الجيش وضع خطة لمواجهة الاعتداءات ويزوّده بحاجاته لتحقيق هذا الهدف أم أن الأمر مجرد كلام إعلامي لا قيمة سياسية أو عملية له محذرًا من أن التصعيد هذه المرّة قد يكون المدخل لجولة حرب جديدة بسبب موقف الحكومة الذي شجّع الاحتلال على التصعيد بإحداث شرخ في وحدة الجبهة اللبنانيّة الداخليّة التي كانت موحّدة حتّى الأمس تحت عنوان أن لبنان قام بتنفيذ الموجبات المطلوبة في اتفاق وقف إطلاق النار وأن اللبنانيين متفقون على المطالبة بالتنفيذ الموازي من جانب الاحتلال قبل أي بحث آخر.

كواليس

-قال خبير عسكريّ غربيّ إنّه يستغرب المبالغات التي تصدر عبر قنوات عربيّة لمن يسمّونهم بالخبراء حول اختلال موازين القوى لصالح أميركا و”إسرائيل” في المنطقة، متسائلًا عن سبب وقف النار الأميركيّ مع اليمن دون تحقيق أي من أهداف الحرب على اليمن، بل بالعكس القبول باستمرار اليمن في فرض شروطه في البحر الأحمر الذي يعرف كلّ الخبراء أهميّته في النظرة الأميركيّة للأمن العالميّ والإقليميّ.

وسأل إذا كان ميزان القوى راجحًا لصالح التحالف الأميركي “الإسرائيلي”، فلماذا عرضت أميركا و”إسرائيل” وقف النار رغم تلقي ضربات إيرانيّة قاسية وعدم النجاح بالحصول على موافقة إيران على تخصيب اليورانيوم والفشل في إطلاق ديناميكيّة لإسقاط النظام في إيران والمتفوّق يكمل الحرب حتّى تحقيق أحد الهدفين الاستسلام غير المشروط الذي طلبه الرئيس دونالد ترامب أو إسقاط النظام الذي دعا إليه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

صحيفة اللواء:

همس:

-نجحت الاتّصالات المكوكية في إعادة فتح نوافذ التواصل الرئاسي، بحثًا عن مخارج ومنعًا للتأثير سلبًا على موسم الصيف.



غمز:



-سجلت محفظة مصرف لبنان من العملات الصعبة نموًا بفارق واسع عمَّا كانت عليه قبل سنة من تاريخه.



لغز:



-سجلت أسعار بعض الشاليهات في الشقق المفردة في المنتجعات السياحية من الفئة الأولى أرقامًا فلكية تجاوزت آلاف الدولارات.

صحيفة الجمهورية:

– وصُف لقاء عقد أخيرًا بين مسؤول أمني ووفد حزبي بأنه مهم وصريح، واتسم بنظرة مشتركة إلى مختلف الأمور.

– انتقد رئيس الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء عدم حضور وزير لحقيبة سيادية الجلسة قائلًا: “صديقي كان بيقدر يجي كما فعل وزير الخارجية رغم أنه مش صديقي”.

