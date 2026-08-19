وديع الخازن: الجنوب ليس أرضاً مُستباحة وأهله يستحقون العيش بسلام

شاطر الوزير السابق وديع الخازن، في بيان، الرئيس نبيه بري “موقفه الوطني الصريح في وصف ما يتعرّض له الجنوب اللبناني بأنّه لم يعد يُحتمل، بعدما تجاوزت الاعتداءات ما يحصل في غزّة وحدود المنطق، وطالت البشر والحجر والتراث، وانتهكت أبسط القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية”. وقال :”إنّ ما يجري في الجنوب ليس مُجرّد أحداث أمنية عابرة، بل إعتداءات متواصلة على سيادة لبنان وكرامة شعبه، وسط صمت دولي لم يعد مقبولاً، ولا سيما من الدول المعنية بتطبيق القرارات الدولية وحماية المدنيّين”.



أضاف :”وإذ نرفع الصوت عالياً إزاء هذه الانتهاكات، نؤكد أنّ الجنوب ليس أرضاً مُستباحة، وأنّ أهله يستحقون الأمن والكرامة والعيش بسلام على أرضهم”.



ودعا الخازن “إزاء هذا الإجرام”، المجتمع الدولي إلى “تحمّل مسؤولياته، ووضع حدّ فوري لهذه الإعتداءات، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي والقرار 1701، بعيداً عن سياسة المعايير المزدوجة والإدانات الشكلية”.



وقال الخازن :”إنّ حماية لبنان تبدأ بصون سيادته ووحدة أبنائه والالتفاف حول مؤسساته الشرعية والجيش اللبناني. فالجنوب جزء لا يتجزأ من لبنان، وكرامته من كرامة الوطن كله”.

