العراق يؤكد لإيران أهمية “تغليب منطق الحكمة في تسوية النزاعات”

صرحت الرئاسة العراقية بأن رئيس الجمهورية نزار آميدي بحث مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف -الذي يزور بغداد- مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأضافت أن رئيس الجمهورية أكد موقف العراق الثابت والداعم لجميع الجهود المبذولة لإنهاء الصراعات وحل الأزمات التي تشهدها المنطقة، كما أكد أن العراق يقف بوضوح إلى جانب أي تدابير تُسهم في تعزيز السلم الإقليمي وحفظ سيادة الدول واستقلالها.

وشدد الرئيس العراقي على أهمية تغليب منطق الحكمة والحلول السلمية في تسوية النزاعات وبما يحفظ أمن وسيادة الدول والابتعاد عن التصعيد.

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي دعا رئيس البرلمان الإيراني إلى أن يكون للعراق خصوصية فيما يتعلق بتصدير النفط عبر مضيق هرمز بما يحفظ مصالحه الاقتصادية.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية