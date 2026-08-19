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    عربي وإقليمي

    الصحة الفلسطينية: 7 شهداء و23 مصاباً في غزة خلال 24 ساعة

      أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، وصول 7 شهداء و23 مصابا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي.

      وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم وانتشالهم حتى الآن.

      ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر، ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 1,273 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين 4,223 مصابا، إلى جانب انتشال جثامين 813 شهيدا.

      وبذلك يرتفع العدد التراكمي للشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 إلى 73,407 شهداء، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 174,335 إصابة.

      المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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