الحلبوسي استقبل قاليباف… مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتأكيد على دعم أمن واستقرار المنطقة

استقبل رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، اليوم الأربعاء، رئيسَ مجلس الشورى الاسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف والوفد المرافق له، في مقر المجلس بالعاصمة بغداد.

وعقد الجانبان اجتماعاً لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وسبل تطوير التنسيق والتعاون في المجال التشريعي والدبلوماسية البرلمانية. وتم في الاجتماع مناقشة أبرز القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، مع التأكيد على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لدعم أمن واستقرار المنطقة، وتفعيل اللجان النيابية المشتركة بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين.

وفي وقت سابق، وصف رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف ، العلاقة بين الشعبين الايراني والعراقي بانها علاقة تاريخية لا تنفصم.

وكتب قاليباف في منشور باللغة العربية على منصة التواصل الاجتماعي “اكس” صباح اليوم الاربعاء قبل زيارته الى العراق: “ان العلاقة التي تجمع بين الشعبين الايراني والعراقي علاقة تاريخية لا تنفصم. لقد قامت جيرتنا على اساس الاخوة في اشد الايام قسوة ، ومقاومة التدخلات الاجنبية ، والايمان بالمصير المشترك لكلا البلدين؛ وان هذا الماضي الحافل بالعِبر سيكون النبراس للمستقبل.واضاف: في هذه الزيارة، سنخطو خطوات عملية وكبيرة في سبيل ترسيخ الامن الذاتي والمشترك لكلا البلدين، وتحقيق الرفاه لكلا الشعبين. قوّتنا تكمن في اخوّتنا”.

وقال قاليباف، في تصريح له صباح اليوم الأربعاء ، قبيل مغادرته مطار مهرآباد، موضحًا أهداف زيارة الوفد البرلماني الإيراني إلى العراق: “نتوجه اليوم إلى بغداد بوفد برلماني بدعوة من رئيس مجلس النواب العراقي، وسنجري خلال هذه الزيارة مباحثات حول أهم القضايا، لا سيما تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والأمنية”.وصرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي، إنه خلال هذه الزيارة سيلتقي بشخصيات عراقية رفيعة المستوى، كرئيس الجمهورية وعدد من الشخصيات الاقتصادية والثقافية العراقية وقال: “تكتسب هذه الزيارة أهمية بالغة، لا سيما أنها تأتي عقب انتصار النظام المقدس للجمهورية الإسلامية في حرب رمضان المفروضة، فضلاً عن أهمية العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران ودورها المحوري في تطورات المنطقة، وسنشهد بلا شك نظاماً جديداً في مستقبل المنطقة”.وأشار إلى الدور الفعال لإيران والعراق في المنطقة، قائلاً: “بإمكان هذه الزيارة أن تمهد الطريق للرؤية والفرص المتاحة أمامنا”.

وأضاف قاليباف: “من جهة أخرى، وتزامناً مع أيام الأربعين واربعينية مواراة الثرى للجثمان الطاهر لإمامنا الشهيد، سيُقام حفل تأبين في كربلاء، وسأحضره نيابةً عن قائد الثورة، لأُبلغ تحياته ورسالته وشكره إلى الشعب العراقي العظيم لمشاركته المهيبة في مراسم تشييع قائد الثورة الشهيد”.وأعرب عن أمله في أن تُشكّل هذه الزيارة أساساً لتطوير العلاقات الشاملة في مختلف القطاعات، وأن تُعزّز العلاقات الراسخة والدائمة بين البلدين الجارين.

المصدر: فارس