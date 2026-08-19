الرئيس سلام استقبل وفدًا من نقابة مصانع الأدوية في لبنان

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وفدًا من نقابة مصانع الأدوية في لبنان، برئاسة الدكتورة كارول أبي كرم، التي أوضحت بعد اللقاء أن الوفد أطلع رئيس الحكومة على واقع صناعة الدواء في لبنان، التي باتت تشكّل قطاعًا أساسيًا، وعلى أبرز التحديات الملحّة التي تواجه هذا القطاع، والمتطلبات التي من شأنها مساعدته على تخطّيها، بما يضمن استمرارية تأمين الدواء النوعي للمواطن بأسعار مناسبة، إضافة إلى تأمين الأمصال لجميع المستشفيات في لبنان، وتعزيز القدرة على الوصول إلى أسواق التصدير.

وأضافت: “أبدى الرئيس سلام كل تفهّم وتشجيع، مؤكدًا اهتمامه بهذا القطاع وقناعته بأهمية دوره، كما وجّه إلى متابعة القوانين والتدابير اللازمة بما يمكّننا من مواصلة مسيرتنا وتطوير صناعة الدواء في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام