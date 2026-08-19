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    تقارير مصورة

    تقرير مصور | العدو يواصل اعتداءاته على الجنوب.. تفجيرات وتجريف واستهداف متواصل

    تتواصل موجات العدوان الصهيوني على جنوب لبنان، بالغارات الجوية والقصف المدفعي وعمليات التفجير، في سياق الاعتداءات المتواصلة على البلدات الجنوبية.

    وفي هذا الإطار، نفّذ جيش العدو ليلًا تفجيرًا كبيرًا في بلدة حداثا، فيما بقي مرتفع علي الطاهر هدفًا للغارات، بعد إلقاء طائرات مسيّرة معادية مواد متفجرة في المنطقة خلال نهار أمس.

    وصباح اليوم، نفّذت جرافة معادية أعمال تجريف وحفر في محيط بركة النقار عند أطراف بلدة شبعا، بالتزامن مع تفجير نفذه العدو في منطقة المنصوري.


    ومن جنوب لبنان ينضم إلينا مراسلنا علي شبيب.

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