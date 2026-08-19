عبد اللهي: لا شيء يخفى عن أنظارنا وأي تسهيل للجيش الأميركي مشاركة في العدوان

حذّر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد اللهي دول الساحل الجنوبي للخليج الفارسي التي تؤكد، عبر بيانات مختلفة، عدم سماحها للولايات المتحدة باستخدام أراضيها في أي عمل عسكري ضد إيران، من أن «شيئًا لا يخفى عن أنظارنا».

وأشار عبد اللهي إلى أنه من المستبعد وجود هذا العدد من الطائرات العسكرية، ولا سيما طائرات التزوّد بالوقود، في القواعد الإقليمية من دون علم الدول المضيفة.

وشدّد على أن أي مساعدة أو تسهيل يُقدّم للجيش الأميركي المعتدي سيُعدّ مشاركة مع القوات العسكرية الأميركية.

المصدر: موقع المنار