قاليباف إلى العراق: خطوات عملية لترسيخ الأمن المشترك وتعزيز التعاون

غادر رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء، طهران متوجّهًا إلى العراق في زيارة وصفها بالاستراتيجية، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تستند إلى روابط تاريخية وأخوية راسخة، وأن الشعبين الإيراني والعراقي يتقاسمان مصيرًا مشتركًا.

وقال قاليباف، في منشور باللغة العربية على حسابه في منصة «إكس»، إن العلاقة بين الشعبين الإيراني والعراقي «تاريخية لا تنفصم»، مشيرًا إلى أن الجيرة بين البلدين قامت على أساس الأخوة ومقاومة التدخلات الأجنبية والإيمان بالمصير المشترك.

وأكد أن «هذا الماضي الحافل بالعِبر سيكون النبراس للمستقبل»، مشددًا على أن زيارته إلى العراق ستتضمن خطوات عملية لتعزيز التعاون بين البلدين.

وأضاف قاليباف: «في هذه الزيارة، سنخطو خطوات عملية وكبيرة في سبيل ترسيخ الأمن الذاتي والمشترك لكلا البلدين، وتحقيق الرفاه لكلا الشعبين».

واختتم رئيس مجلس الشورى الإسلامي منشوره بوسم «أخوتنا قوتنا»، في تأكيد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين إيران والعراق.

المصدر: وكالة مهر