واشنطن تفرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية ومسؤول رفيع فيها

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، اليابانية توموكو أكاني، ومسؤول آخر رفيع المستوى في المحكمة، في إطار حملتها ضد هذه الهيئة التي تتهمها بأنها «مُسيّسة».

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في بيان أعلن فيه عن عقوبات تستهدف أيضًا نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، القاضي السنغالي عبد الله سي، إن القاضيين «شاركا بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية الرامية إلى التحقيق أو توقيف أو احتجاز أو محاكمة مسؤولين لم تقبل حكوماتهم ولاية المحكمة».

وسبق للولايات المتحدة، وهي ليست طرفًا في المعاهدة الدولية المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، أن فرضت عقوبات استهدفت مسؤولين في الهيئة القضائية التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقرًا لها.

وتحظر العقوبات، خصوصًا، دخول القاضيين إلى الولايات المتحدة، وتعرقل أي معاملات عقارية أو مالية تشملهم في أكبر اقتصاد في العالم.

وتُعد هذه العقوبات، في المقام الأول، ردًا على تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن الكيان الإسرائيلي، حليف الولايات المتحدة. وأصدرت المحكمة في عام 2024 مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه آنذاك يوآف غالانت.

وأطلقت واشنطن الشهر الماضي هجومًا دبلوماسيًا واسع النطاق على المحكمة، متهمة إياها بـ«تهديد» الأميركيين، ودعت شركاءها إلى الانسحاب منها، وهي خطوة أقدمت عليها منذ ذلك الحين تشاد وفنزويلا.

وقال روبيو إن إدارة الرئيس دونالد ترامب «كانت واضحة: المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة فوق وطنية فاسدة ومُسيّسة للغاية، وقد أساءت استخدام سلطتها بسوء نية وتجاوزت نطاق ولايتها».

وأضاف وزير الخارجية الأميركي: «لن نتسامح مع تقويض سيادة الدول».

المصدر: أ.ف.ب.